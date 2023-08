Legrand : le titre fait masse

(Boursier.com) — Malgré des objectifs rehaussés, Legrand reste stable à 91 euros en ce début de semaine à Paris. Le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a pourtant dévoilé des comptes supérieurs aux attentes du marché et a relevé sa guidance annuelle... Sur les 6 premiers mois de l'exercice, le groupe a en effet dégagé un résultat net part du Groupe en hausse de 18,8%, à 650,9 ME, pour un chiffre d'affaires de 4,23 MdsE, en progression de 4,9% (+4,6% en organique). La marge opérationnelle ajustée s'est établie à 22,2% contre 20,5% un an plus tôt et un consensus de 21,7%.

Tenant compte des perspectives macroéconomiques mondiales actuelles, et hors ralentissement économique majeur, Legrand vise désormais pour l'année 2023 : une croissance, hors effet de change et hors impacts de la Russie, comprise entre +5% et +8% (contre +2% et +6% précédemment) comprenant un effet périmètre d'environ +2% ; et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2022), et hors Russie et impacts liés, d'environ 20,5% des ventes (contre environ 20% précédemment).

Et ce carnet de commandes ?

Mais le marché a retenu surtout le ralentissement de la croissance au deuxième trimestre, alors que la firme souffre d'un carnet de commandes peu important et de son exposition à des marchés finaux du bâtiment affaiblis, notamment aux États-Unis où le marché affiche une baisse à deux chiffres, tandis que l'Europe résiste grâce à la rénovation, a commenté Bryan Garnier.

Du bon côté, la rentabilité excédentaire constatée au premier semestre devrait permettre à Legrand d'adopter une tarification plus agressive au S2 pour prendre des parts de marché et booster la croissance. Parmi ses pairs dans le secteur, l'analyste continue de voir Schneider, qui est nettement moins exposé à la demande hors bâtiment, comme bien mieux positionné en 2023 pour faire face à la reprise de la construction qui s'amorce. L'écart de croissance organique est désormais très important (+14,8% pour Schneider au T2 contre 2,0% pour Legrand), ajoute le courtier, 'neutre' sur Legrand'.

BNP Paribas Exane reste tout aussi 'neutre' sur Legrand avec un cours cible relevé malgré tout à 94 euros.