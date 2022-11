Legrand : Le résultat net part du groupe progresse de 16,1% sur 9 mois

(Boursier.com) — Sur les 9 premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires de Legrand est ressorti en hausse de 19,1% par rapport à la même période de 2021, pour s'établir à 6.154 ME.

La progression organique des ventes est de +10,1% sur la période, avec +9,7% dans les pays matures et +11,3% dans les nouvelles économies. En dépit de contraintes exogènes liées notamment à des tensions sur les approvisionnements, en particulier en composants électroniques, et à un contexte géopolitique défavorable, l'évolution organique des ventes des neuf premiers mois reflète la forte dynamique commerciale de Legrand (nombreux succès commerciaux et pricing power), ainsi qu'une gestion toujours très active de la 'supply chain'.

L'effet périmètre lié aux acquisitions est de +2,4%. Sur la base des acquisitions réalisées, et de leurs dates probables de consolidation, cet effet serait d'environ +3% en année pleine.

L'impact de l'effet de change sur les neuf premiers mois de l'année est de +5,6%. Sur la base des taux de change moyens du mois d'octobre 2022 seul, l'effet de change annuel sur le chiffre d'affaires serait de près de +6% en 2022.

Au cours des 9 premiers mois de l'année, le résultat opérationnel ajusté s'établit à 1.240 ME, soit une hausse de +12,1% par rapport à la même période de 2021. La marge opérationnelle ajustée ressort donc à 20,2% des ventes des neuf premiers mois.

Avant acquisitions (à périmètre 2021), la marge opérationnelle ajustée atteint 20,4% du chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2022, -1,0 point en-dessous du niveau des neuf premiers mois de 2021.

Dans un contexte de fortes inflations persistantes (dont une hausse d'environ +15% pour les matières premières et composants sur les neuf premiers mois, avec plus de +11% au troisième trimestre seul), le maintien d'une rentabilité élevée reflète une solide maîtrise des frais et des prix de vente.

Le résultat net part du groupe progresse de +16,1% par rapport aux neuf premiers mois de 2021, et s'établit à 812 ME. La hausse de +113 ME provient principalement de :

- la croissance du résultat opérationnel (+123 ME) ;

- l'évolution favorable (+12 ME) du résultat financier et de change ; et

- la hausse du montant de l'impôt sur les sociétés (-22 ME).

A 1.156 ME, la marge brute d'autofinancement représente 18,8% des ventes des neuf premiers mois de 2022, en baisse de -0,9 point par rapport à la même période de 2021.

A 16,3% des ventes des neuf premiers mois, le cash flow libre normalisé est en progression de +16,4% par rapport aux neuf premiers mois de 2021.

Le cash flow libre représente 10% du chiffre d'affaires de la période, avec notamment le maintien conjoncturel d'une couverture de stocks renforcée, reflétant la priorité donnée au service client.

Le ratio de dette nette sur EBITDA s'établit à 1,5 au 30 septembre 2022.

Poursuite de la dynamique de croissance externe : Deux nouvelles acquisitions dans des segments porteurs

Après les rachats d'Emos, d'Usystems et de Voltadis depuis le début de l'année, Legrand poursuit sa dynamique d'acquisitions " bolt-on 5 " et annonce deux nouvelles opérations de croissance externe :

- A. & H. Meyer, leader allemand des solutions de connectique pour mobilier tertiaire (power in furniture). Basé à Dörentrup en Allemagne, A. & H. Meyer compte près de 200 collaborateurs et réalise des ventes annuelles de plus de 20 ME ; et

- Power Control, spécialiste britannique en UPS (équipement, services et maintenance). Basé à Sheffield au Royaume-Uni, Power Control réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 ME et compte plus de 70 collaborateurs.

Legrand accroît ainsi sa présence mondiale sur des segments tirés par des tendances structurelles fortes (infrastructures à haute efficacité énergétique, et solutions répondant à l'évolution des modes de travail), et porte le total des ventes annuelles des sociétés acquises en 2022 à près de 145 ME.

Agenda financier

Résultats annuels 2022 : 9 février 2023

Début de la "quiet period" le 10 janvier 2023

Résultats du premier trimestre 2023 : 4 mai 2023

Début de la "quiet period" le 4 avril 2023

Assemblée Générale des actionnaires : 31 mai 2023.