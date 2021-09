Legrand : Jour J !

(Boursier.com) — Legrand monte de 1% sur les 95 euros ce mercredi, alors que le groupe organise ce 22 septembre une journée investisseurs digitale retransmise en direct depuis son siège à Limoges. A cette occasion, le Comité de Direction détaille comment le groupe accélère sa croissance créatrice de valeur.

"Legrand accélère sa création de valeur rentable et responsable en tirant pleinement profit du cycle économique qui s'ouvre. Le groupe déploie de nombreuses initiatives destinées à accélérer son développement, notamment sur des segments à plus forte croissance (datacenters, offres connectées du programme Eliot et efficacité énergétique), avec pour objectif que leur contribution au chiffre d'affaires, de 31% en 2020, atteigne 50% à moyen-terme" explique le groupe.

Confirmation des objectifs moyen-terme

Legrand confirme à cette occasion ses objectifs moyen-terme annoncés le 11 février dernier. Sur l'ensemble d'un cycle économique et hors ralentissement économique majeur, le groupe vise une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires, hors effets de change, comprise entre +5% et +10%; une marge opérationnelle ajustée moyenne, d'environ 20% du chiffre d'affaires et un cash flow libre normalisé compris en moyenne entre 13% et 15% du chiffre d'affaires.

Parmi les derniers avis de brokers, Exane BNP Paribas a relevé son opinion à "surperformance" contre "neutre" sur le dossier, avec un objectif de cours qui passe de 100 à 135 euros.