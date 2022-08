Legrand : fin de semaine sous pression

(Boursier.com) — Legrand revient en arrière de 1,4% sur les 80 euros, alors que Jefferies a dégradé le titre à 'conserver' en visant un cours de 79 euros. Si le groupe devrait offrir une plus grande résilience en cas de ralentissement économique par rapport aux pro-cycliques, il est confronté à un risque élevé de récession aux Etats-Unis au cours de l'exercice 2023, écrit le broker... L'analyste dit qu'il semble de plus en plus probable que le secteur américain de la construction soit confronté à des trimestres difficiles.

Suite à des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre, le courtier a relevé ses estimations de bénéfice opérationnel ajusté de 2% pour 2022, mais il devient plus prudent pour 2023 et a réduit ses anticipations de profits de 3% pour se situer désormais 4% en dessous du consensus. La valorisation est jugée "juste" avec 30% de prime sectorielle.

Notons que Berenberg ne vise plus qu'un cours de 95 euros sur Legrand contre 100 euros précédemment, tout en restant à 'conserver' sur le dossier...