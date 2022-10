Legrand : fin de semaine sous haute pression

(Boursier.com) — Legrand recule de 4% à 68,60 euros ce vendredi, alors que le broker Citi a réduit la mire de 85 à 79 euros sur le dossier avec un avis 'neutre'. La Deutsche Bank ne vise plus quant à elle "que" 86 euros, contre 97 euros précédemment, tout en restant à l'achat sur le dossier. Jefferies avait déjà dégradé la valeur à 'sous-performer', tout en réduisant son objectif de 79 à 65 euros. Suite à des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre, le courtier avait relevé ses estimations de bénéfice opérationnel ajusté de 2% pour 2022, mais il est devenu plus prudent pour 2023 et a réduit ses anticipations de profits de 3% pour se situer désormais 4% en dessous du consensus. La valorisation est jugée "juste" avec 30% de prime sectorielle...