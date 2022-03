Legrand : feuille de route !

(Boursier.com) — Legrand , à l'occasion d'un événement investisseurs digital ESG (Environnement, Social et Gouvernance) ce 29 mars, présente sa 5ème feuille de route développement durable (RSE) 2022-2024. En présence de Benoît Coquart, Directeur général, Virginie Gatin, Directrice de la responsabilité sociétale et environnementale et Franck Lemery, Directeur financier, ce rendez-vous est retransmis en direct puis disponible en rediffusion sur le site internet du groupe. Dans le cadre de cette 5ème feuille de route RSE, Legrand amplifie son impact par un plan d'actions précis, structuré en 4 piliers et 15 priorités contribuant à 10 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU.

Concernant la réduction de l'impact carbone, le groupe a pour objectifs de réduire ses émissions directes (Scopes 1 & 2) et indirectes (Scope 3) en ligne avec son engagement 2030 validé par le SBTi de contribuer à la limitation de l'augmentation des températures à 1,5 degré C, et de permettre aux clients d'éviter, sur la durée de la feuille de route, d'émettre 12 millions de tonnes de CO2 grâce à ses solutions d'efficacité énergétique pour les bâtiments - qui ont représenté en 2021 environ 21% du chiffre d'affaires du groupe.

Le groupe évoque par ailleurs le renforcement de la diversité et de l'inclusion, en visant notamment d'ici 2024 un taux de 30% des positions managériales (Grade Hay 14 et plus) occupées par des femmes, ainsi que 4 000 nouvelles opportunités offertes chaque année à des jeunes professionnels.

Concernant la promotion de l'économie circulaire, le groupe fait état d'initiatives comprenant par exemple pour 2024, l'accélération de l'utilisation de matières premières recyclées dans ses produits (15% pour les matières plastiques et 40% pour les métaux), ainsi que l'élimination du plastique à usage unique dans les emballages flow pack et polystyrène expansé.

Legrand fait aussi part de la poursuite de l'action en tant qu'acteur responsable, en visant notamment l'extension du programme Serenity On, permettant de bénéficier d'un socle minimal de protection sociale, à 100% des collaborateurs et collaboratrices, la réalisation de 90% des ventes auprès de clients satisfaits, ainsi que la poursuite de la baisse du taux d'accidents du travail avec et sans arrêts (TF2) de -20% entre 2022 et 2024.