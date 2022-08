Legrand : encore des ajustements d'analystes

(Boursier.com) — Legrand recule de 1,6% à 79,15 euros ce mardi, alors qu'au premier semestre, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 18,5% par rapport à la même période de 2021, et atteint 4.092 ME. La hausse organique des ventes est ressortie à +10,9% sur la période, avec +10% dans les pays matures et +13,6% dans les nouvelles économies. Cette évolution reflète de nombreux succès commerciaux, le "pricing power" de Legrand, ainsi que la gestion, toujours très active de la "supply chain", dont les tensions restent élevées au deuxième trimestre, en particulier pour les composants électroniques.

L'effet périmètre lié aux acquisitions est de +2,4%. Sur la base des acquisitions réalisées, et de leurs dates probables de consolidation, cet effet serait d'environ +3% en année pleine. L'impact de l'effet de change au premier semestre 2022 est de +4,4%. Sur la base des taux de change moyens du mois de juin 2022 seul, l'effet de change annuel sur le chiffre d'affaires serait de près de +4,5% en 2022.

Résultat et marge opérationnels ajustés

Au premier semestre 2022, le résultat opérationnel ajusté est de 838 ME, en progression de +10% par rapport au premier semestre 2021. La marge opérationnelle ajustée s'établit ainsi à 20,5% des ventes de la période.

Avant acquisitions (à périmètre 2021), la marge opérationnelle ajustée atteint 20,8% du chiffre d'affaires du premier semestre 2022, en baisse de -1,2 point par rapport au premier semestre 2021.

Dans un environnement restant fortement inflationniste (dont une hausse d'environ +17% pour les matières premières et composants au premier semestre), le maintien d'un niveau rentabilité élevé reflète une solide maîtrise des frais et des prix de vente. Le résultat net part du Groupe est ressorti en hausse de 13,9% par rapport à la même période de 2021, à 548 ME. La hausse de +67 ME provient principalement de :

la progression du résultat opérationnel (+73 ME) ;

l'évolution favorable (+5 ME) du résultat financier et de change ; et la hausse du montant de l'impôt sur les sociétés (-11 ME).

Génération de cash et structure de bilan

La marge brute d'autofinancement s'établit à 787 ME, soit 19,2% des ventes du premier semestre 2022, en baisse de -1 point par rapport au premier semestre 2021.

A 16,8% des ventes des six premiers mois, soit 688 ME, le cash flow libre normalisé est en croissance de +19,2% par rapport au premier semestre 2021.

Le cash flow libre représente 7,8% du chiffre d'affaires de la période, avec notamment le maintien d'une couverture de stocks renforcée, visant à servir au mieux les clients du Groupe.

Le ratio de dette nette sur EBITDA s'établit à 1,6 au 30 juin 2022.

Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a ajusté sa cible de 95 à 97 euros en restant à l'achat'. Oddo BHF avait auparavant ajusté son objectif de cours de 100 à 94 euros avec un avis à 'surperformer'.