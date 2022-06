Legrand : en forme

(Boursier.com) — Legrand surperforme le marché en ce début de semaine avec un titre qui avance de 3,4% à 74,1 euros. L'action du groupe spécialisé dans les produits et systèmes pour installations électriques et réseaux d'information est notamment soutenue par une note d'Oddo BHF qui a réitéré son avis 'surperformer' avant la publication trimestrielle de la société. Si l'analyste anticipe un très bon deuxième trimestre, il note que cela (ou même un relèvement de guidance 2022) ne suffira pas forcément à rassurer le marché, qui se projette sur une année 2023 beaucoup plus difficile, marquée par un risque de récession en Europe comme aux Etats-Unis.

Le groupe semble pourtant bien mieux armé que lors des crises passées, avec un tiers de son chiffre d'affaires exposé à des thématiques dont la demande devrait se maintenir même en cas de récession (efficacité énergétique, produits connectés, datacenters), elle était d'ailleurs restée stable en 2020. La tendance de fond de l'électrification et l'exposition du groupe à la rénovation (45% du CA) sont aussi des soutiens à la croissance. Le titre se traite sur un multiple VE/EBIT 2023e de 11,8x, en ligne avec les multiples de mars 2020 et se compare à une moyenne long terme de 14,6. L'objectif est fixé à 100 euros.