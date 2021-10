Legrand : en forme

(Boursier.com) — Legrand se distingue à la mi-journée à Paris, sur un gain de 2,1% à 91,9 euros. L'actualité autour du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment est marquée par plusieurs notes favorables d'analystes. UBS a tout d'abord relevé son objectif de 90 à 99 euros tout en maintenant son avis 'achat'. Le courtier suisse considère que Legrand est l'un des principaux bénéficiaires de l'augmentation des besoins d'investissement en matière de produits d'efficacité énergétique sur le marché du bâtiment. Les tendances dans la transition énergétique sont susceptibles d'entraîner une accélération de la croissance organique de Legrand, ajoute ainsi le courtier, qui estime que le chiffre d'affaires de la société augmentera en moyenne de 4 à 5% par an sur la période 2022-2025 et de 3 à 4% par an sur la période 2026-2030. Et ce, contre une moyenne de 2,6% depuis 2007.

Goldman Sachs a de son côté rehaussé son cours cible de 109 à 112 euros avec un avis également maintenu à 'acheter'.

Legrand dévoilera les résultats de son troisième trimestre le 4 novembre prochain.