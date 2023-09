Legrand : en dernière position du CAC40

(Boursier.com) — Contre la tendance, Legrand cède 1,8% à 89,1 euros en ce début de semaine sur le marché parisien. Un repli à relier à une note de Citi qui a abaissé sa recommandation à 'vendre' tout en coupant sa cible de 94 à 82 euros. La banque estime que les marchés finaux de Legrand ont une probabilité accrue de se contracter en 2024, en particulier les marchés résidentiels et non résidentiels en Europe. "Même si nous constatons des poches de croissance, en particulier dans les centres de données, et prévoyons que la rénovation sera moins cyclique que la nouvelle construction, nous prévoyons une croissance organique légèrement négative d'environ 2% en 2024", souligne Citi.