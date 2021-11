Legrand : du solide

(Boursier.com) — Legrand recule de 0,6% à 94 euros ce mercredi, alors que Jefferies "conserve" le dossier en visant désormais un cours ajusté en hausse de 102 à 104 euros, dans la foulée du relèvement de la guidance annuelle du groupe qui table désormais sur une croissance organique comprise entre +11% et +13% en 2021, contre au moins +10% précédemment et sur une marge opérationnelle ajustée comprise entre 20% et 20,5% (y compris acquisitions consolidées en 2021), contre de l'ordre de 20% précédemment.

Sur les 9 premiers mois de l'année, la firme a dégagé un résultat opérationnel ajusté de 1,107 MdE, en hausse de 31,5%, pour un chiffre d'affaires en hausse de 15% à 5,169 MdsE (+16% en organique). A 859 ME, le cash-flow libre normalisé s'est établi à 16,6% des ventes, soit une croissance de 11,1%.

Lors de la conférence téléphonique suivant la publication des résultats, Benoit Coquart a indiqué que les pénuries de matériaux comme les semi-conducteurs et les dérivés du plastique, et l'inflation à deux chiffres devraient s'aggraver ce trimestre. Le DG de Legrand a précisé que l'inflation des matières premières et des composants a atteint près de +10% sur les 9 premiers mois de l'exercice (dont près de +15% au 3e trimestre). Legrand a perdu des dizaines de millions d'euros de revenus en raison de problèmes de logistique, mais n'a pas eu à fermer de lignes de production, a également souligné le dirigeant. RBC ('performance sectorielle') a estimé de son côté que les résultats sont ressortis "solides", bien que "moins spectaculaires" que ceux du premier semestre...