Legrand : douche froide après les résultats

(Boursier.com) — Legrand fait partie des déceptions du jour à Paris avec un titre qui décroche de 7% à 71,8 euros. Le spécialiste des infrastructures électriques a dévoilé des résultats sur neuf mois en progression et globalement en ligne avec les attentes du marché, et a confirmé ses objectifs annuels. Les analystes espéraient néanmoins un relèvement de la guidance tandis que certains pointent une croissance inférieure à celle des pairs.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a enregistré un résultat opérationnel ajusté de 1,240 milliards d'euros (12,1%) pour un chiffre d'affaires en hausse de 19,1% à 6,154 MdsE (+10,1% en organique). Avant acquisitions (à périmètre 2021), la marge opérationnelle ajustée atteint 20,4%, en repli de 1 point par rapport au niveau des neuf premiers mois de 2021. Le résultat net part du Groupe progresse de 16,1% à 812 ME.

Legrand a donc confirmé ses objectifs 2022, soit une croissance des ventes (hors effet de change) comprise entre +9% et +12%, avec une croissance organique de +6% à +9% et un effet périmètre d'environ +3%. Il table également sur une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 20%, avec une marge de 19,9% à 20,7% avant acquisitions (à périmètre 2021) et une dilution liée aux acquisitions comprise entre -20 et -40 points de base. Le Groupe vise par ailleurs un taux de réalisation d'environ 100% pour la première année de sa feuille de route RSE 2022-2024, exprimant une démarche ESG exemplaire et ambitieuse.

Jefferies affirme qu'une impression plus forte était probablement attendue à la suite des récents résultats dans le secteur. Il note la performance nettement moins bonne en Europe et Amériques sur le trimestre que les concurrents. La marge du T3 est par ailleurs ressortie inférieure aux attentes tout comme le flux de trésorerie disponible.