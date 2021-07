Legrand : dopé par une note de la Deutsche Bank

(Boursier.com) — Legrand s'offre la tête du CAC40 (+0,9% à 91,2 euros) en ce lundi 5 juillet qui s'annonce calme dans les salles de marché en l'absence des investisseurs américains. Le titre du groupe industriel est soutenu par une note de la Deutsche Bank qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur visant 102 euros, contre 85 euros précédemment.

Le PER à 1 an de Legrand présente une prime de 20% par rapport à la moyenne du secteur, à comparer à une prime de 25% historiquement (incluant des pics à 40%). La force du modèle de Legrand est bien connue, mais son profil de croissance a été historiquement décevant, ajoute le broker, qui avait précédemment écrit que, pour que les actions se redressent davantage, le groupe devait améliorer ses performances en matière de croissance organique et changer la perception des investisseurs selon laquelle il perd des parts. C'est ce qui est en train de se produire, grâce au succès de ses gammes de produits connectés et à ses expositions régionales et sectorielles comparativement plus attrayantes. Dans un monde où l'inflation augmente, le fort pouvoir de fixation des prix de Legrand est également très rassurant, selon le courtier.