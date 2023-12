Legrand : de la lumière à tous les étages ?

(Boursier.com) — Legrand remonte de 1,6% à 93,50 euros en début de séance de vendredi sur la place parisienne, alors que le broker Cowen est à 'surperformance' sur le dossier avec un objectif de 120 euros, tandis que JP Morgan reste 'neutre' avec un cours cible ramené de 96 à 93 euros. L'actualité autour du groupe industriel avait été marquée récemment par une note de RBC Capital qui avait dégradé le dossier à 'sous-performer' en visant une cible de 80 euros. Le broker estime que le fabricant d'appareils électriques sera confronté à des baisses sur plusieurs de ses principaux marchés finaux en 2024. Alors que les vents favorables en matière de prix commencent également à s'atténuer, il existe un risque de baisse de l'ordre de 5% pour les chiffres du consensus, selon le courtier. Le cas d'investissement est désormais "relativement moins attrayant" que d'autres au sein de la couverture de RBC.

Le mois dernier, le groupe avait été sanctionné après le ralentissement plus marqué que prévu de sa croissance au troisième trimestre et l'ajustement à la baisse de sa guidance annuelle... Le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a ainsi fait état d'une croissance organique de 1,8% sur les trois mois clos fin septembre, contre +3,6% de consensus.

Tenant compte des réalisations sur les 9 premiers mois de l'année et des perspectives macroéconomiques mondiales à court terme, le management vise désormais pour l'année 2023 une croissance de ses ventes hors effet de change et hors impacts de la Russie d'environ +5% (contre +5% et +8% précédemment) avec une croissance organique comprise entre +2,5% et +3,5% et un effet périmètre lié aux acquisitions proche de +2% ; et une marge opérationnelle ajustée de 20,5% à 21,0% des ventes avant acquisitions, à périmètre 2022, et hors Russie et impacts liés (contre environ 20,5% précédemment).