Legrand : chute avec le marché

(Boursier.com) — Legrand rechute de plus de 4% à 81,45 euros ce mercredi, alors que Citigroup a dégradé son objectif de cours de 100 à 97 euros, dans un marché globalement déprimé par la situation internationale et la forte tension observée sur les taux longs qui plombe le secteur de la construction au sens large...

Le Conseil d'administration de Legrand proposera à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires du 25 mai prochain le versement d'un dividende de 1,65 euro par action au titre de 2021, soit une croissance de 16,2% par rapport à 2020 et un taux de distribution de près de 50%, en ligne avec les objectifs moyen-terme du groupe. Le détachement du dividende aura lieu le 30 mai pour un paiement le 1er juin 2022.