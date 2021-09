Legrand : campe au sommet

(Boursier.com) — Legrand est stable sur ses sommets, proche de la zone des 100 euros ce vendredi, à 97,70 euros, alors que le broker Oddo BHF a revalorisé le dossier de 103 à 109 euros avec un avis à 'surperformer'. Le broker Berenberg avait au contraire dégradé sa recommandation le mois dernier, de "acheter" à "conserver", en visant malgré tout un cours de 100 euros, contre 88 euros auparavant... Le groupe a fait état de résultats en nette hausse au premier semestre, de quoi relever une nouvelle fois ses prévisions financières pour 2021... Le chiffre d'affaires a progressé de 21,9% en données organiques, à 3,453 Milliards d'euros et la marge opérationnelle avant acquisitions est ressortie à 22,4%. Le résultat net part du groupe atteint 481,3 Millions d'euros, en hausse de 68,5%.

Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment table désormais sur une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires "d'au moins 10%" et une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 20% (y compris acquisitions consolidées en 2021).

Legrand avait dit auparavant anticiper pour cette année une croissance organique de ses ventes comprise entre 4% et 7% et une marge entre 19,6% et 20,4%, des prévisions qu'il avait déjà relevées en mai dernier...