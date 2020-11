Legrand : bondit après un solide trimestre

Legrand : bondit après un solide trimestre









(Boursier.com) — La très belle performance de Legrand est logiquement applaudie par le marché ce matin. Le titre du groupe industriel s'adjuge plus de 5% à 69,4 euros dans les premiers échanges à Paris. La société a enregistré sur les trois mois clos fin septembre une croissance organique stable, une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions de 21,6%, en hausse de +1,4 point, et un cash-flow libre en forte hausse de +22%.

Compte tenu du contexte qui demeure dégradé et très incertain, notamment du fait des nouvelles mesures sanitaires sur certains marchés, et considérant la base de comparaison exigeante du quatrième trimestre 2019, Legrand anticipe sur le quatrième trimestre 2020 une baisse organique de son chiffre d'affaires. Le Groupe est confiant dans sa capacité à poursuivre le développement de ses parts de marché et continuera de protéger activement sa marge opérationnelle ajustée.

Oddo BHF parle d'un trimestre très supérieur aux attentes mais souligne aussi que le groupe n'a donné quasi aucune guidance pour les trois derniers mois de l'année. Le broker reste prudent sur l'évolution de la demande en Europe, qui pourrait être durablement impactée par une dynamique du marché de la construction moins porteuse, dans un contexte de nouveaux confinements. Il anticipe bien une reprise en 2021 & 2022, mais cette dernière devrait rester relativement modérée. C'est pourquoi, l'analyste reste 'neutre' sur le titre avec 63 euros dans le viseur.