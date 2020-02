Legrand : au sommet après les résultats

Legrand : au sommet après les résultats









(Boursier.com) — Legrand vient de dévoiler de solides résultats annuels, pleinement en ligne avec ses objectifs. Le groupe industriel a ainsi dégagé en 2019 un bénéfice opérationnel ajusté en hausse de 9,4% à 1,33 MdE pour un chiffre d'affaires en amélioration de 10,4% à 6,62 MdsE (+2,6% en organique). La marge opérationnelle ressort ainsi à 20% et à 20,4% avant acquisitions. Le résultat net part du Groupe grimpe de 8,2% à 834,8 ME et le cash-flow libre bondit de 39,9% à 1,04 MdE.

Le management visait une progression organique de ses ventes comprise entre 0% et +4% et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2018) allant de 19,9% à 20,7%.

Hausse du dividende

Legrand, qui propose un dividende de 1,42 euro par action (contre 1,34 euro au titre de 2018), table en 2020 sur une évolution organique de ses ventes comprise entre -1% et +3%, et sur une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2019) comprise entre 19,6% et 20,4%. Legrand poursuivra également sa stratégie d'acquisitions créatrice de valeur et, sous réserve de la réalisation des opportunités en cours de discussion, entend viser un effet d'accroissement total du périmètre de consolidation sur le chiffre d'affaires d'au moins +4% en 2020.

Legrand continuera par ailleurs de déployer activement sa feuille de route RSE exigeante pour la période 2019-2021.

Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand, a déclaré : "en 2019, dans un contexte économique contrasté, Legrand a réalisé une solide performance intégrée, pleinement en ligne avec ses objectifs de l'année et son modèle moyen-terme de création de valeur".

Le titre au sommet

Le marché salue cette belle publication avec un titre qui s'adjuge 3,1% à 75,5 euros, sur de nouveaux plus hauts historiques. L'heure est pour le moment au statu quo chez les analystes. 'Neutre' sur le dossier, Bryan Garnier souligne la très bonne croissance organique enregistrée par le groupe au quatrième trimestre (3,4% contre 1,3% attendu) avec une belle accélération en Europe.