Legrand : au bon prix ?

(Boursier.com) — Legrand campe sur les 85 euros, en hausse de 0,8% ce vendredi, alors qu'au premier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe est ressorti en croissance de +9% par rapport à la même période de 2022, et a atteint 2.149,6 ME. Les ventes sont ressorties en croissance organique de +7,4% sur la période, avec +5,6% dans les pays matures et +12,9% dans les nouvelles économies.

L'effet périmètre total est de +0,9%, dont +1,3% lié aux acquisitions et -0,4% d'impact net lié au désengagement de la Russie. Sur la base des acquisitions réalisées, et de leurs dates probables de consolidation, cet effet serait proche de +1,5% en année pleine, hors impact lié au désengagement de la Russie.

L'impact de l'effet de change au premier trimestre 2023 est de +0,6%. Sur la base des taux de change moyens d'avril 2023, l'effet de change annuel sur le chiffre d'affaires serait proche de -3,0% en 2023.

Au premier trimestre 2023, le résultat opérationnel ajusté s'est inscrit à 477,2 ME, en progression de 18,9% par rapport au premier trimestre 2022. La marge opérationnelle ajustée s'établit ainsi à 22,2% des ventes de la période.

Avant acquisitions et hors Russie la marge opérationnelle ajustée atteint 22,6% des ventes au premier trimestre 2023, en hausse de +2,3 points par rapport à celle du premier trimestre 2022. Le résultat net part du Groupe est en hausse de +28% par rapport au premier trimestre 2022, à 330,5 ME et s'établit à 15,4% du chiffre d'affaires. Cette hausse tient essentiellement à la progression du résultat opérationnel, l'évolution favorable du résultat financier et de change, et un taux d'impôt sur les sociétés qui s'établit à 26%, en légère baisse par rapport au premier trimestre 2022.

Le bénéfice net par action s'est établi à 1,24 euro, soit une croissance de 28,1% par rapport au premier trimestre 2022.

Parmi les derniers avis d'analystes, le Credit Suisse a rehaussé sa cible de 74 à 77 euros tout en restant à 'sous-performer' au vu de la valorisation du dossier et Oddo BHF a ajusté la sienne de 88 à 88 euros en étant 'neutre'.