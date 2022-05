Legrand annonce un chiffre d'affaires en croissance de 17,8% au premier trimestre

(Boursier.com) — Legrand annonce au premier trimestre 2022, un chiffre d'affaires en croissance de +17,8% par rapport à la même période de 2021, à 1.972 ME. La progression organique des ventes est de +11,2% sur la période, avec +10,1% dans les pays matures et +14,4% dans les nouvelles économies. Cette évolution reflète la gestion active de la 'supply chain' dont les tensions sont restées fortes depuis le troisième trimestre 2021, le succès des nombreuses initiatives de développement et le pricing power du Groupe. L'effet périmètre lié aux acquisitions est de +3,2%. Sur la base des acquisitions réalisées, et de leurs dates probables de consolidation, cet effet serait proche de +3% en année pleine.

L'impact de l'effet de change au premier trimestre 2022 est de +2,6%. Sur la base des taux de change moyens d'avril 2022, l'effet de change annuel sur le chiffre d'affaires serait proche de +3,5% en 2022.

Objectifs annuels 2022 confirmés

Le groupe poursuit en 2022 sa stratégie de développement rentable et responsable dans le cadre de sa feuille de route stratégique.

Tenant compte des réalisations du premier trimestre 2022 et des perspectives macroéconomiques actuelles, Legrand confirme ses objectifs fixés pour 2022 :

- une croissance de ses ventes hors effet de change comprise entre +5% et +11% avec (i) une croissance organique comprise entre +3% et +7% et (ii) un effet périmètre compris entre +2% et +4% ;

- une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 20% du chiffre d'affaires, avec (i) une marge de 19,9% à 20,7% avant acquisitions (à périmètre 2021) et (ii) une dilution liée aux acquisitions comprise entre -20 et -40 points de base.

"Le groupe vise par ailleurs un taux de réalisation d'environ 100% pour la première année de sa feuille de route RSE 2022-2024, exprimant une démarche ESG exemplaire et ambitieuse".

Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré : "Au premier trimestre 2022, Legrand enregistre de solides résultats. Le chiffre d'affaires est en hausse totale de +17,8%. Cette progression reflète pour l'essentiel une évolution organique de +11,2% dont le niveau élevé traduit à la fois des succès commerciaux et une bonne gestion des tensions sur les approvisionnements. Dans un contexte de fortes inflations généralisées, la marge opérationnelle ajustée démontre une belle résistance à 20,3% des ventes et le résultat net croît de +13%.

L'environnement de ce début d'année est particulièrement mouvant. Il est en effet marqué par la persistance de facteurs préexistants à 2022 (inflations sur les coûts de production et de fonctionnement, disponibilité réduite en matières premières et composants ou encore restrictions sanitaires maintenues dans certains pays), qui sont à présent amplifiés par les conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine. En dépit de ces incertitudes croissantes, les performances du premier trimestre reflètent une nouvelle fois la pertinence de notre modèle de création de valeur rentable et responsable et permettent à Legrand de confirmer ses objectifs annuels tels qu'annoncés en février dernier.

Par ailleurs, le Groupe a récemment détaillé sa cinquième feuille de route RSE qui exprime un engagement concret et ambitieux en termes d'ESG."