Legrand : AG et calendrier à suivre

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Legrand sont invités à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le mercredi 31 mai 2023 à 14 heures 30 au "Châteauform' le 28 George V", 28, avenue George V à Paris.

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 12 avril 2023 (bulletin no 44). L'avis de convocation est publié au BALO du 5 mai 2023 (bulletin no 54).

Agenda financier

Assemblée Générale des actionnaires : 31 mai 2023

Détachement du dividende : 2 juin 2023

Paiement du dividende : 6 juin 2023

Résultats du premier semestre 2023 : 31 juillet 2023

Début de la "quiet period" le 1er juillet 2023

Résultats des neuf premiers mois 2023 : 8 novembre 2023

Début de la "quiet period" le 9 octobre 2023.