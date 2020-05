Legrand : AG à huis clos au Palais Brongniart

Legrand : AG à huis clos au Palais Brongniart









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les actionnaires de Legrand sont avisés que l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se tiendra à "huis clos" le mercredi 27 mai 2020 à 14 heures 30 au Palais Brongniart, 28 Place de la Bourse, 75002 Paris, hors la présence physique des actionnaires.

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 20 avril 2020 (bulletin no 48). L'avis de convocation sera publié au BALO du 6 mai 2020 (bulletin no 55).

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Ils sont accessibles sur le site internet de la Société : www.legrandgroup.com, rubrique "INVESTISSEURS ET ACTIONNAIRES / Assemblées Générales / Assemblée Générale Mixte 2020".