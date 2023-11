Legrand : à suivre demain

(Boursier.com) — Legrand dévoilera à son tour ses comptes trimestriels demain matin. Le consensus 'Bloomberg' table sur un résultat opérationnel ajusté sur neuf mois de 1,36 milliard d'euros pour des revenus de 6,36 MdsE. Sur le seul troisième trimestre, la croissance organique est anticipée à 3,61%. Fin juillet, le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment avait revu à la hausse ses objectifs 2023. Il vise pour l'année : une croissance, hors effet de change et hors impacts de la Russie, comprise entre +5% et +8%, comprenant un effet périmètre d'environ +2% ; et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2022), et hors Russie et impacts liés, d'environ 20,5% des ventes (contre environ 20% précédemment).