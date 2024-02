Legrand : à quel prix ?

(Boursier.com) — Legrand campe sur les 90 euros ce lundi, alors que sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires du groupe est ressorti en hausse légère de +0,9% par rapport à 2022, pour s'établir à 8,417 milliards d'euros. Le résultat opérationnel ajusté s'est établi de 1,77 MdE en 2023, en progression de +4% par rapport à 2022. La marge opérationnelle ajustée s'est établie ainsi à 21% des ventes sur la période. Sur la période, le niveau élevé et record de rentabilité du groupe démontre à nouveau la qualité du modèle du groupe : Ce résultat est le fruit à la fois d'un 'pricing power' intact, d'une solide maîtrise des coûts et d'une forte productivité. Il intègre également la réalisation d'investissements sélectifs de croissance ainsi que des dépenses de restructurations significatives...

Le résultat net part du groupe a progressé de +14,9% sur 12 mois, à 1,148 MdE, et s'établit à 13,6% du chiffre d'affaires. Cette hausse tient essentiellement à la progression du résultat opérationnel, l'évolution favorable du résultat financier, et un taux d'impôt sur les sociétés à 25,9%.

Au 31 décembre 2023, le bénéfice net par action est de 4,33 euros. Il est en croissance de +15,6% par rapport à 2022.

Un dividende de 2,09 euros

Le cash flow libre, avec un plus haut historique de 1,585 MdE représente 18,8% du chiffre d'affaires et un taux de conversion de 138% du résultat net part du Groupe de la période. Le ratio de dette nette sur Ebitda s'établit à 1 au 31 décembre 2023. Le Groupe dispose de 2,8 MdsE de disponibilités de trésorerie avec une dette brute à plus de 90% à taux fixe et une maturité de 4,5 années.

Enfin, le retour sur capitaux employés (ROCE) après impôts et hors actifs incorporels issus de l'introduction en bourse de 2006 affiche un niveau élevé de 14,7%.

Cotation...

Le Conseil d'administration de Legrand proposera à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires du 29 mai, le versement d'un dividende de 2,09 euros par action au titre de 2023, en croissance de +10% par rapport à 2022.

Le détachement du dividende aura lieu le 31 mai 2024 pour un paiement le 4 juin 2024

Objectifs annuels affichés

Le Groupe Legrand poursuivra en 2024 son développement rentable et responsable dans le cadre de sa feuille de route stratégique. Tenant compte des perspectives macroéconomiques mondiales actuelles, et confiant dans son modèle de création de valeur intégrée, Legrand se fixe pour objectifs pour l'année 2024 :

- un chiffre d'affaires organique et par acquisitions en légère croissance 'Low Single Digit' ;

- une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions comprise entre 20% et 20,8% ;

- un taux de réalisation RSE d'au moins 100% pour la 3e et dernière année de sa feuille de route 2022-2024.

Parmi les derniers avis de brokers, Citigroup est toujours vendeur sur Legrand, mais avec un objectif réhaussé de 75 à 85 euros, tandis que Goldman Sachs est 'neutre' avec un objectif ajusté de 98 à 103 euros.