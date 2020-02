Lectra : Vilmers acquiert une 2e solution de découpe à la demande

Lectra : Vilmers acquiert une 2e solution de découpe à la demande









(Boursier.com) — Lectra annonce que Vilmers a choisi de se doter d'une 2e solution de découpe à la demande Furniture On Demand by Lectra. Les gains de productivité réalisables par l'intégration directe de l'ERP dans la salle de coupe, ainsi qu'une efficacité accrue et la réduction des pertes de matière ont été autant d'éléments déterminants dans la prise de décision de Vilmers.

Fondée en 1997, Vilmers s'est d'abord lancée dans la production de masse de meubles en cuir, avant de s'orienter vers la production de canapés modulaires en tissu. Une décision couronnée de succès, puisque l'entreprise a vu son chiffre d'affaires annuel augmenter de 25%. La Scandinavie, le Benelux et la France sont les principaux marchés de Vilmers, qui propose une gamme de plus de 85 canapés modulaires, dans plus de 250 tissus et coloris différents. Ses clients peuvent ainsi personnaliser les dimensions, les accoudoirs, les coutures ou encore le nombre de places pour créer un modèle unique, qui leur sera livré en seulement trois à six semaines.