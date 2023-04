Lectra : un warning qui ne passe pas

(Boursier.com) — Lectra plonge de 10% à 29,8 euros à l'ouverture du marché parisien, plombé par son gros avertissement sur résultats. Le groupe anticipe désormais cette année un chiffre d'affaires compris entre 485 et 525 ME (-5% à +3% à cours de change constants par rapport à 2022, contre 522 à 576 ME visés auparavant) et un Ebitda courant compris entre 78 et 95 ME (-15% à +3% à cours de change constants par rapport à 2022, contre une fourchette précédente de 90 à 113 ME). Le maintien d'un environnement incertain empêche pour le moment d'anticiper une inflexion positive des prises de commandes au deuxième trimestre. Si un rebond est possible plus tard dans l'année, l'attentisme persistant des clients devrait maintenir l'activité commerciale du groupe sous pression sur le trimestre, affirme TP ICAP Midcap, qui dégrade le titre à 'conserver'. " L'absence de visibilité à très court terme et la révision des attentes du consensus devraient mettre le titre sous pression ", conclut le courtier.

Bryan Garnier dégrade de son côté le titre à 'vendre' avec une cible ramenée de 38 à 29 euros. Certes, les résultats du T1 2023 ont été supérieurs aux attentes, mais ils reflètent un ralentissement. Alors que les nouvelles commandes de systèmes s'effondrent dans l'automobile, l'habillement et l'ameublement et dans toutes les zones géographiques, avec des impacts négatifs majeurs sur les futures ventes d'équipements, le broker a réduit ses estimations de bpa de 10% pour 2023, 13% pour 2024 et 11% pour 2025.