Lectra : un bénéfice annuel de 29,3 ME

Lectra : un bénéfice annuel de 29,3 ME









(Boursier.com) — Chez Lectra, les commandes de nouveaux systèmes reculent de 10% par rapport à 2018.

Le chiffre d'affaires à 280 ME diminue de 3% et de -1% à données réelles.

Le chiffre d'affaires des licences de logiciels, des équipements et des services non récurrents diminue de 12% tandis que le chiffre d'affaires récurrent augmente de 4%.

Le résultat opérationnel atteint 40,9 ME et la marge opérationnelle 14,6%, en diminution respectivement de 2,4 ME et 0,4 point.

Le résultat net atteint 29,3 ME, en hausse de +2% à données réelles, et le cash-flow libre 36,2 ME, soit +14,6 ME.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale mixte du 30 avril 2020 de maintenir le dividende à 0,40 Euro par action au titre de l'exercice 2019.

La société a décidé, à ce stade, de ne pas formuler de perspectives chiffrées pour l'exercice, dans l'attente d'une meilleure visibilité.