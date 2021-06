Lectra : sans réaction après l'acquisition de Neteven

(Boursier.com) — Dans des volumes toujours limités, Lectra cède 0,6% à 31,9 euros en fin de matinée à Paris. Le groupe a annoncé hier soir l'acquisition de 80% de la société française Neteven pour un montant de 12,6 ME. L'acquisition du solde aura lieu en juin 2025, pour un montant compris entre 0,6 et 0,9 fois le chiffre d'affaires récurrent 2024. Neteven vient densifier l'offre SaaS de Lectra sur le secteur de la mode, déjà complétée via M&A par le passé avec les acquisitions des start-up Kubix Link (PLM/PIM) et Retviews (automatisation du benchmarking). Les synergies permettront à Neteven de bénéficier de la base client de Lectra en Europe et possiblement par la suite de Gerber aux US auprès de la clientèle mode notamment, affirme Oddo BHF.

Cette acquisition est sans surprise non transformante pour le groupe mais fait sens, selon le broker, dans le cadre de la feuille de route 4.0 de Lectra, permettant à la firme de renforcer son offre software sur le segment du e-commerce où Lectra était peu présent. L'impact financier sera à court terme très limité sur les résultats 2021, bien que difficile à précisément estimer compte tenu du manque de données disponibles sur la cible. Le courtier est 'neutre' sur le dossier avec une cible de 33 euros.