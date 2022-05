Lectra : Ross McInnes et Hélène Viot Poirier entrent au Conseil d'administration

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale annuelle de Lectra, qui s'est tenue le 29 avril, a nommé deux nouveaux Administrateurs : Ross McInnes et Hélène Viot Poirier pour une durée de 4 ans.

Tous deux deviennent membres du Comité d'audit, du Comité des nominations et du Comité stratégique. Hélène Viot Poirier devient également membre du nouveau Comité RSE.

Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra, indique : "Nous sommes très heureux d'accueillir Ross McInnes et Hélène Viot Poirier au sein du Conseil d'administration de Lectra. Nous pourrons ainsi bénéficier de la riche expérience d'Administrateur de sociétés cotées de Ross McInnes, qui nous apportera également sa bonne connaissance des enjeux de Lectra, et son expertise en stratégie, management, finance et gouvernance. Hélène Viot Poirier a pour sa part une très grande connaissance du monde du digital et du marché de la mode. Sa nomination va permettre au Conseil d'administration de bénéficier de son expertise en stratégie d'acquisition, en management et en développement de produits éco-responsables".

De nationalité française et australienne Ross McInnes est actuellement Président du Conseil d'administration de Safran, Administrateur d'Engie, Président du Comité pour l'éthique, l'environnement et le développement durable, membre du Comité d'audit et membre du Comité de la stratégie, des investissements et des technologies et, jusqu'en novembre 2022, Administrateur d'Eutelsat Communications, Président du Comité des nominations et de la gouvernance et membre du Comité d'audit, risques et conformité.

Hélène Viot Poirier est Administratrice de Selinko (Belgique) depuis 2021, Board Advisor de ConsoFlash, groupe Mediaperformances depuis 2018 et Board Advisor de CF Group depuis 2022.