Lectra revoit ses ambitions en raison de l'attentisme de ses clients

(Boursier.com) — Dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale, de persistance de l'inflation et de hausse des taux d'intérêts, le 1er trimestre 2023 a été marqué par un attentisme de la part de clients du groupe girondin Lectra sur leurs décisions d'investissement, partout dans le monde. Cette situation s'est traduite par un fort ralentissement des prises de commandes de nouveaux systèmes.

Ainsi, les commandes de licences perpétuelles de logiciel, d'équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents (35,7 ME) diminuent de 32%. Par ailleurs, les commandes de nouveaux abonnements logiciels continuent leur progression. Leur valeur annuelle s'élève à 2,7 ME, en hausse de 13% par rapport à 2022 (+ 14% à données réelles).

Malgré la faiblesse des prises de commandes, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 s'élève à 123,7 ME, stable par rapport à la même période de 2022 en raison de la forte croissance du chiffre d'affaires des contrats récurrents. Celui-ci bénéficie notamment de la dynamique des commandes d'abonnements logiciels et de l'accélération des synergies relatives à l'acquisition de Gerber.

L'Ebitda courant atteint 19,7 ME, en diminution de -12%, et la marge d'Ebitda courante s'établit à 16%, en recul de 2,1 points.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 12,1 ME, en baisse de -20%.

Le résultat net atteint 7,3 ME, en diminution de -21% à données réelles.

Bilan solide

Le cash-flow libre courant s'établit à 9,2 ME en augmentation de 1,8 ME par rapport à celui du 1er trimestre 2022.

Au 31 mars 2023, le Groupe dispose d'un bilan particulièrement solide, avec des capitaux propres de 417,9 ME et une trésorerie nette positive de 7,8 ME. Au cours du 1rt trimestre, la société a procédé au paiement de 15,2 ME au titre de l'acquisition de la majorité du capital de TextileGenesis.

Le besoin en fonds de roulement au 31 mars 2023 est négatif de 5 ME.

Perspectives

Dans son rapport sur les comptes du 3e trimestre et des 9 premiers mois de 2022, publié le 25 octobre 2022, Lectra avait rappelé sa stratégie 4.0, initiée en 2017, et présenté le bilan de la feuille de route 2020-2022, en précisant que les avancées réalisées au cours de cette période, ainsi que les acquisitions de 2021, en particulier celle de Gerber, lui donnaient une nouvelle dimension avec des possibilités accrues de poursuivre sa croissance.

Puis, dans son rapport financier 2022, publié le 8 février 2023, Lectra avait présenté sa nouvelle feuille de route pour la période 2023-2025.

Le groupe précisait également que l'année 2023 demeurait imprévisible compte tenu d'un environnement macroéconomique et géopolitique dégradé qui se traduisait par de nombreuses incertitudes pouvant continuer de peser sur les décisions d'investissements de ses clients.

L'activité et les résultats du 1er trimestre 2023 confirment cette situation.

En début d'année, le Groupe Lectra s'est fixé pour objectif de réaliser en 2023 un chiffre d'affaires compris entre 522 et 576 ME et un Ebitda courant compris entre 90 et 113 ME. Ces scénarios avaient été établis sur la base des cours de change au 30 décembre 2022, notamment 1,07 $/ 1 euro.

Si la visibilité sur le niveau des commandes de nouveaux systèmes au cours des prochains trimestres reste faible, elle est forte sur le chiffre d'affaires récurrent, qui devrait représenter 65% du chiffre d'affaires total en 2023 et est attendu en croissance importante. Le poids du chiffre d'affaires récurrent et sa progression, associés aux mesures de réduction de certains frais généraux prises par le Groupe fin avril, permettront d'atténuer les effets du faible niveau des nouvelles commandes sur le chiffre d'affaires et l'Ebitda courant.

Le Groupe Lectra anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 485 et 525 ME (-5% à +3% à cours de change constants par rapport à 2022) et un Ebitda courant compris entre 78 et 95 ME (-15% à +3% à cours de change constants par rapport à 2022). Ces nouveaux scénarios ont été établis sur la base des cours de change au 27 avril 2023 pour les neuf derniers mois de l'année, notamment 1,1$/ 1 euro.

L'impact mécanique de l'évolution des cours de change par rapport à ceux retenus en début d'année est une diminution de 4,5 ME du chiffre d'affaires et de 2,5 ME de l'Ebitda courant.

La nécessité pour les clients du Groupe de continuer d'améliorer leurs performances dans un environnement fortement concurrentiel les conduira à reprendre leurs investissements dès l'amélioration du contexte macroéconomique. Initiée le 1er janvier dernier, la feuille de route 2023-2025 de Lectra lui permettra de profiter pleinement de cette reprise et ainsi d'accélérer sa croissance.