Lectra : retour au calme

Crédit photo © Lectra

(Boursier.com) — Séance plus calme pour Lectra ce mardi. Au lendemain d'une envolée de 25% dans le sillage de l'annonce du rachat de Gerber Technology pour un montant total d'environ 300 millions d'euros, le titre du spécialiste des solutions d'intelligence artificielle est stable à 30,5 euros.

Revenant sur cette opération, Oddo BHF note que Lectra met pleinement à profit sa situation net cash dans un contexte pourtant peu évident pour le secteur, et frappe donc un très gros coup avec cette acquisition, en créant un leader de l'industrie 4.0. Le closing du deal est prévu pour mi-T2, le timing dépendant notamment de l'antitrust US. Pour le courtier, il fait peu de doute que ce deal permet à Lectra de changer de dimension, à priori faire sans faire de concessions sur les marges grâce aux synergies attendues, du moins à partir de 2022. L'analyste est 'neutre' sur le titre avec une cible de 23 euros.