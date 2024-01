Lectra : reste dans le rouge après son opération américaine

(Boursier.com) — Lectra recule encore de 1,5% à 29 euros en début de séance, toujours pénalisé par l'annonce du rachat de la société américaine Launchmetrics. Une opération pourtant structurante qui accélère nettement le développement de l'activité SaaS de Lectra dont les revenus devraient ainsi atteindre 80 ME en 2024 - dépassant avec un an d'avance l'objectif du plan stratégique 2025 (70 ME), note TP ICAP Midcap.

Avec un multiple de revenus NTM entre 4,0x et 4,8x (sous l'hypothèse d'une croissance du CA de +10%), inférieur à la moyenne observée pour les éditeurs SaaS (6,0x), le groupe paye un prix plutôt raisonnable pour ce type d'actifs (90% de revenus récurrents avec une marge brute de 90%) et compte tenu des apports stratégiques attendus de l'opération, même si le redressement de la profitabilité de Launchmetrics pour rejoindre les standards de Lectra devra être confirmer au cours des 2-3 prochaines années. Le broker maintient son opinion 'conserver' sur le titre avec un objectif ajusté de 27 à 29 euros.