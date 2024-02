Lectra : reste confiant en dépit d'un contexte dégradé

(Boursier.com) — L 'année 2023 a été marquée pour l'entreprise girondine Lectra par un environnement macroéconomique et géopolitique fortement dégradé, qui s'est traduit par un attentisme très important de la part de nombreuses entreprises, dans le monde entier. Dans ce contexte, les commandes de licences perpétuelles de logiciels, d'équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents (145,4 millions d'euros) diminuent de -26%, alors que les commandes de nouveaux abonnements logiciels (mode SaaS), dont la valeur annuelle s'est élevée à 10,8 ME, continuent de progresser (+15%).

Le chiffre d'affaires (477,6 ME) et l'Ebitda courant (79 ME ; -15%) sont conformes aux anticipations pour l'année 2023 publiées le 25 octobre (chiffre d'affaires compris entre 474 et 481 ME ; Ebitda courant entre 78 et 82 ME).

La marge brute s'élève à 333,2 ME, en recul de -1% par rapport à 2022, alors que le chiffre d'affaires diminue de -6%. Le taux de marge brute s'établit à 69,8%, en progression de 3,5 points. Cette hausse provient notamment des synergies résultant de l'acquisition de Gerber. La marge d'Ebitda courante ressort à 16,5%, en recul de 1,7 point.

Le résultat opérationnel s'élève à 48,5 ME. Il comprend une charge de 12,6 ME au titre de l'amortissement des actifs incorporels résultant des acquisitions réalisées depuis 2021, ainsi que des éléments à caractère non récurrent dont le montant net est une charge de 0,6 ME.

Cotation...

Le résultat net s'établit à 32,6 ME. Il diminue de -26% à données réelles.

Le cash-flow libre courant s'établit à 45,3 ME (43,7 ME en 2022). Il est supérieur au résultat net.

Au 31 décembre 2023, le Groupe dispose d'un bilan particulièrement solide, avec des capitaux propres de 417,9 ME et une trésorerie nette positive de 17 ME, composée d'une dette financière de 98,1 ME et d'une trésorerie disponible de 115 ME. Le besoin en fonds de roulement au 31 décembre 2023 est négatif de 4,1 ME.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 26 avril 2024 le versement d'un dividende de 0,36 euro par action au titre de l'exercice 2023.

Quels objectifs ?

Lectra avait annoncé en février 2023 son ambition de réaliser en 2025 un chiffre d'affaires supérieur à 700 ME, dont 10% de chiffre d'affaires SaaS, pour partie par croissance organique et pour partie par croissance externe, et une marge d'Ebitda courante supérieure à 20%.

Compte tenu de l'amélioration des fondamentaux du Groupe et de l'acquisition de la majorité du capital de la société Launchmetrics, et malgré un environnement toujours dégradé, Lectra a désormais pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d'affaires supérieur à 600 ME, dont 90 millions de chiffre d'affaires SaaS, et une marge d'Ebitda courante supérieure à 20% (sur la base des cours de change au 29 décembre 2023, notamment 1,10 $ / 1 euro).

Si les résultats de l'année 2023 ont subi les conséquences d'un environnement dégradé, ils démontrent également la forte amélioration des fondamentaux du modèle économique du Groupe qui aura un effet positif sur les résultats de 2024. Cependant, la persistance des incertitudes sur l'évolution macroéconomique et géopolitique pourrait encore peser sur les décisions d'investissement des clients du Groupe.

Bien que les derniers indicateurs donnent à penser que la situation ne devrait pas se dégrader davantage, la date et l'ampleur d'un rebond des commandes de nouveaux systèmes restent incertains.

Lectra s'est fixé pour objectif de réaliser en 2024, pour le Périmètre Lectra 2023, un chiffre d'affaires compris entre 480 et 530 ME (+2% à +12%) et un Ebitda courant compris entre 85 et 107 ME (+10% à +40%).

Le groupe reste confiant en ses perspectives de croissance à moyen terme.