Lectra : reprise de l'activité de production en Chine

(Boursier.com) — L 'entreprise girondine Lectra va désormais assurer la production de ses équipements de découpe fabriqués en Chine, et principalement dédiés à sa clientèle asiatique. Le site de Suzhou, situé à l'ouest de Shanghai, pourra bénéficier des standards d'excellence opérationnelle déjà mis en oeuvre par Lectra au sein de ses deux autres usines basées à Bordeaux-Cestas (France) et à Tolland (Etats-Unis).

Depuis l'acquisition de son concurrent Gerber Technology en 2021, Lectra s'appuyait sur une usine du groupe néerlandais VDL Groep (VDL), pour la fabrication des découpeurs multiplis de marque Gerber ainsi que ses matelasseurs. Pour ses activités industrielles, Lectra souhaitait adopter en Chine les mêmes standards d'excellence opérationnelle que ceux en vigueur sur ses sites de Bordeaux-Cestas et de Tolland. Le groupe a donc créé une nouvelle filiale, Suzhou Lectra Equipment Manufacturing Co. Ltd, afin de reprendre, à compter du 1er décembre 2023, l'activité de son sous-traitant VDL.

Rappelons que les équipes de Lectra sont présentes depuis plus de 35 ans dans la région Asie-Pacifique, qui a généré 25% du chiffre d'affaires du groupe en 2022.