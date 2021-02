Lectra renforce son marketing et sa communication

(Boursier.com) — Lectra a nommé Jacqueline Liger (40 ans) au poste de Directrice marketing Europe du Sud et Afrique du Nord. A compter de janvier 2021, Jacqueline Liger prend la responsabilité de l'ensemble des activités marketing de la région Europe du Sud et Afrique du Nord, contribuant ainsi à la visibilité de Lectra et aux actions de prospection sur ce territoire.

Après plus de 15 années d'expérience professionnelle aux Etats-Unis, Jacqueline Liger rejoint l'équipe Lectra avec une expertise marketing en environnement BtoB complexe. Elle apportera notamment à l'entreprise sa maîtrise dans la commercialisation de logiciels et de solutions à forte valeur ajoutée, visant à améliorer au quotidien la productivité et l'efficacité des acteurs de la mode, de l'ameublement et de l'automobile.