Lectra renforce sa R&D

Crédit photo © Lectra

(Boursier.com) — L 'entreprise girondine Lectra, qui conçoit des solutions d'intelligence industrielle, combinaison de logiciels, d'équipements, de données et de services, pour les marques, les fabricants et les distributeurs, a nommé Thierry Caye au poste Directeur recherche et développement.

Thierry Caye se réjouit de rejoindre Lectra pour intensifier le développement d'offres innovantes, tout en s'assurant de la valeur apportée aux clients, de la sécurité des données, ainsi que de la qualité des produits . Pour lui les investissements engagés par l'entreprise en recherche et développement (supérieurs à ceux des dix premiers concurrents réunis), tout comme le déploiement depuis plus de dix ans de méthodes de travail innovantes, agiles et lean notamment, sont un gage de l'importance accordée à l'innovation dans la stratégie de croissance de l'entreprise .

Thierry Caye conclut : J'ai été particulièrement séduit par la volonté et la stratégie de Lectra d'apporter de l'intelligence industrielle à ses clients, un mélange d'expertise humaine et d'intelligence artificielle, et de les accompagner ainsi dans leur transformation digitale, prérequis à l'expansion de l'industrie 4.0 .

Thierry Caye a débuté sa carrière en 1995 dans le développement de logiciels en SSII, chez Alten, avant de rejoindre, fin 1996, l'éditeur C2I Ingénierie en tant que Chef de projet puis Directeur technique. Il intègre ensuite Tessi en 2005, spécialiste en BPO (Business Process Outsourcing), à l'occasion du rachat de la société C2I afin de renforcer le pôle logiciels du groupe. Chez Tessi, Thierry Caye poursuit sa carrière successivement aux fonctions d'Engineering Director, de Deputy Director puis Senior Managing Director du pôle technologique. Il y dirige le département Technologies & Opérations et participe activement à la création de nouvelles offres, notamment autour des paiements (Chèques et SEPA), de la facture électronique et la signature électronique, développant ainsi une forte expertise dans les domaines de la digitalisation et sécurisation des flux d'informations et financiers. En 2018, Thierry Caye devient membre du Comité de direction et du Comité exécutif du groupe Tessi.