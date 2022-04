Lectra : prudent face au conflit en Ukraine et à la pandémie

(Boursier.com) — Le 1er trimestre 2022 a été marqué, à partir du 24 février, par la guerre en Ukraine. Dès le début de cette guerre, Lectra a décidé d'arrêter ses opérations en Russie, en cessant l'activité de sa filiale Lectra Russie, dont l'effectif est de 5 personnes. Lectra a aussi stoppé toute livraison de produit ou de service.

L'exposition directe du Groupe à l'Ukraine et à la Russie est faible, avec en 2021, une contribution de ces deux pays inférieure à 1% de son chiffre d'affaires. Le climat d'incertitude qui résulte de ce conflit a conduit certains clients du Groupe à repousser leurs décisions d'investissement dès fin février, en particulier en Europe. Cette guerre a également accéléré les phénomènes de hausse des prix et de pénuries sur l'énergie, comme sur certaines matières premières. "Ces impacts inflationnistes devraient rester limités sur les comptes du Groupe, en raison d'une faible exposition aux coûts de l'énergie et aux prix des matières premières les plus touchées", estime Lectra.

Parallèlement, les mesures de confinement strictes prises par le gouvernement chinois se sont durcies fin mars. Elles ont eu un effet négatif sur le montant des commandes en Chine. Elles se sont également traduites par l'impossibilité d'expédier 3,5 millions d'euros de commandes d'équipements de CFAO, avec un impact négatif équivalent sur le chiffre d'affaires du 1er trimestre. Ce décalage se traduit par une nouvelle progression du carnet de commandes au 31 mars 2022 par rapport au 31 décembre 2021.

Dans ce contexte particulier, le chiffre d'affaires de Lectra au 1er trimestre 2022 s'élève à 122 ME, en progression de +83% par rapport au 1er trimestre 2021.

L'Ebitda courant atteint 21,6 ME, en croissance de 90%, et la marge d'Ebitda courante s'établit à 17,7%. Le résultat opérationnel courant s'élève à 14,4 ME (8,5 ME au 1er trimestre 2021), en hausse de +71%.

Le résultat net du 1er trimestre 2022 atteint 9,28 ME (+55% par rapport au 1er trimestre 2021 ; 6 ME).

Le bénéfice net par action est de 0,25 euro sur capital de base et 0,24 euro sur capital dilué (0,19 euro sur capital de base et 0,18 euro sur capital dilué au 1er trimestre 2021).

Malgré les conséquences négatives de la guerre en Ukraine et des mesures de confinement en Chine, le chiffre d'affaires proforma (122 ME) progresse de +10% par rapport au proforma 2021. La marge brute s'élève à 80,3 ME, en progression de +10% par rapport au proforma 2021. Le taux de marge brute s'établit à 65,8%, en hausse de +0,2 point. Le résultat net s'élève à 9,3 ME, en augmentation de +86%.

Au 31 mars 2022 les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 416,9 ME (400,8 ME au 31 décembre 2021), et l'endettement financier net s'établit à 3,2 ME, composé d'une dette financière de 139,4 ME et d'une trésorerie disponible de 136,3 ME. Le besoin en fonds de roulement au 31 mars 2022 est négatif de -24,5 ME.

Objectifs financiers 2022

Le groupe Lectra s'est fixé pour objectif de réaliser, en 2022, un chiffre d'affaires compris entre 508 et 556 ME (+31% à +43%) et un Ebitda courant compris entre 92 et 104 ME (+41% à +60%). Ces objectifs ont été établis sur la base des cours de change au 31 décembre 2021, notamment 1,13$/1 euro.

Si le chiffre d'affaires au 31 mars 2022 a subi l'impact de la guerre en Ukraine et des mesures strictes de confinement en Chine, l'activité et les autres paramètres du compte de résultat du 1er trimestre sont en ligne avec le plan de marche.

Avec également un carnet de commandes au 31 mars particulièrement élevé, ces données confortent Lectra dans l'atteinte de ses objectifs.

Toutefois, les conséquences de la guerre en Ukraine et des mesures de confinement prises en Chine restent incertaines et pourraient peser sur l'activité et les résultats du groupe du reste de l'année 2022.