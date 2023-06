Lectra : primé par Deloitte

(Boursier.com) — Lectra fait partie, pour la 2e année consécutive, des 14 sociétés françaises lauréates de l'édition 2023 du programme Best Managed Companies de Deloitte France.

Lectra fait partie des 14 sociétés françaises récompensées par le label Best Managed Companies en 2023. "Le renouvellement du label d'excellence Best Managed Companies, est la confirmation que la société Lectra a su démontrer sa solidité au travers d'un dossier de qualité", indique Eric Forest, Associé Deloitte Private Leader, en charge du programme Best Managed Companies. "Nous sommes toujours convaincus de la grande maturité du groupe qui lui confère une place de partenaire stratégique pour accompagner ses clients dans leur transformation technologique".

Créé il y a 30 ans par Deloitte Canada et lancé fin 2021 en France, ce label récompense l'excellence d'entreprises qui se distinguent par la qualité de leur gestion et par leurs performances, à l'issue d'un processus de sélection rigoureux et indépendant. Les entreprises sont évaluées sur la base de leur stratégie long terme, de leur management des talents et de leur capacité d'innovation, de leur politique RSE ainsi que de leur gouvernance et de leur gestion financière. Ces critères permettent de mesurer d'une part, les éléments différenciants de l'entreprise et d'autre part, sa capacité à adresser les défis actuels et futurs. Le label des Best Managed Companies est une reconnaissance témoignant de l'excellence de la gestion et des performances.