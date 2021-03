Lectra présente 'Furniture On Demand by Lectra', son outil de découpe pour les industriels de l'ameublement

Lectra présente 'Furniture On Demand by Lectra', son outil de découpe pour les industriels de l'ameublement









(Boursier.com) — L 'industrie de l'ameublement est l'un des marchés dont la crise sanitaire liée à la COVID-19 consolide la transformation. Lectra, qui conçoit des solutions d'intelligence industrielle -logiciels, équipements, données et services- pour les marques, les fabricants et les distributeurs, propose Furniture On Demand by Lectra, son offre 4.0 dédiée à l'ameublement personnalisé et en petites séries. Avec cet outil, les fabricants de sofas et fauteuils trouvent une solution complète, couvrant l'ensemble des processus du traitement de la commande à la coupe.

Furniture On Demand by Lectra donne la capacité aux professionnels de l'ameublement d'industrialiser et d'optimiser la production en petites séries comme celle de commandes personnalisées, grâce aux processus de production à la demande (Made to Order) et de fabrication personnalisée (Made to Customize). Concrètement, Furniture On Demand by Lectra associe automatiquement les modèles, les matières et les composants du produit, directement à partir de la commande du consommateur. Celle-ci est ensuite transformée en ordre de coupe, transmise à la salle de coupe, et suivie en temps réel tout au long du processus. La procédure de découpe en un clic accélère la production tout en minimisant le risque d'erreur.