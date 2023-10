Lectra : nouvelle étape dans l'engagement RSE

(Boursier.com) — Lectra annonce la nomination d'Anne Borfiga au poste de Secrétaire générale et son entrée au sein du Comité exécutif du Groupe.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans la transformation de Lectra et confirme l'engagement RSE du Groupe. Anne Borfiga, en plus de ses missions de secrétaire du Conseil d'administration de Lectra, agira en tant que référente RSE et couvrira les domaines liés aux ressources humaines, à l'informatique, au juridique et aux services généraux. Anne Borfiga dirigera la mise en oeuvre de "The Lectra Way", un ensemble de valeurs et pratiques managériales qui incarnent la culture d'entreprise que Lectra souhaite promouvoir. La nouvelle Secrétaire générale de Lectra sera également chargée de mettre en place la double matérialité, qui vise à équilibrer les objectifs de durabilité sociétale et environnementale d'une part, avec ceux de performance financière de l'entreprise d'autre part.

En février dernier, lors du lancement de sa feuille de route stratégique 2023-2025, Lectra a présenté l'ambition du Groupe de tirer pleinement profit de son changement de dimension et a sanctuarisé la RSE comme un pilier de sa stratégie. Le Groupe s'engage à aller plus loin pour ses clients et ses collaborateurs à travers cinq grandes priorités : respecter les normes éthiques les plus strictes, concevoir toutes ses offres de façon éco-responsable, favoriser une culture de travail inclusive, plurielle et stimulante, réduire l'empreinte environnementale du Groupe et accompagner les générations futures. Le Groupe a par ailleurs officialisé sa volonté de contribuer ainsi à l'atteinte des objectifs de développement durable de l'ONU en adhérant au Pacte mondial des Nations Unies en juin 2023.