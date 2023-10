Lectra : nouvel ajustement des prévisions 2023

(Boursier.com) — L 'incertitude des 9 premiers mois de l'année s'est traduite par un attentisme très important de la part de nombreuses entreprises. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires de Lectra recule de -7% à 358,3 ME (392,1 ME au 30 septembre 2022).

L'Ebitda courant (59,2 ME) diminue de 17%, et la marge d'Ebitda courante s'établit à 16,5%, en recul de 2,1 points.

Le résultat opérationnel s'élève à 39,3 ME. Il comprend une charge de 9,5 ME au titre de l'amortissement des actifs incorporels résultant des acquisitions réalisées depuis 2021 et un produit à caractère non récurrent de 2,6 ME.

Le résultat net ressort à +24,9 ME, mais diminue de -30% à données réelles.

Le cash-flow libre courant s'établit à 32,1 ME (31,6 ME au cours des neuf premiers mois de 2022). Il est supérieur au résultat net.

Au 30 septembre 2023, le Groupe dispose d'un bilan particulièrement solide, avec des capitaux propres de 426,2 ME et une trésorerie nette positive de 12,5 ME, composée d'une dette financière de 98,0 ME et d'une trésorerie disponible de 110,6 ME.

Le besoin en fonds de roulement au 30 septembre 2023 est négatif de 7,6 ME.

Perspectives

Lectra a déjà indiqué que l'année 2023 demeurait imprévisible compte tenu d'un environnement macroéconomique et géopolitique dégradé qui se traduit par de nombreuses incertitudes pouvant continuer de peser sur les décisions d'investissements de ses clients.

En début d'année, le groupe girondin s'était fixé pour objectif de réaliser en 2023 un chiffre d'affaires compris entre 522 et 576 ME et un Ebitda courant compris entre 90 et 113 ME. Il a ensuite indiqué le 27 avril qu'il anticipait désormais un chiffre d'affaires compris entre 485 et 525 ME et un Ebitda courant compris entre 78 et 95 ME.

Dans un environnement macroéconomique et géopolitique toujours très dégradé, les commandes et le chiffre d'affaires des nouveaux systèmes du troisième trimestre ont été inférieurs aux anticipations du Groupe. A l'inverse, le chiffre d'affaires récurrent, qui devrait représenter plus de 65% du chiffre d'affaires total de 2023, a continué sa progression et bénéficie d'une forte visibilité. Par ailleurs, les premières mesures de réduction des frais généraux ont commencé à porter leurs fruits.

Compte tenu de ces éléments, le chiffre d'affaires de l'exercice devrait être compris entre 474 et 481 ME, légèrement inférieur aux anticipations du 27 avril, et l'Ebitda courant entre 78 et 82 ME, dans le bas de la fourchette des anticipations du 27 avril. Ces scénarios ont été établis sur la base des cours de change au 30 septembre pour le quatrième trimestre, notamment 1,06$/ 1 euro.

La nécessité pour les clients du Groupe de continuer d'améliorer leurs performances dans un environnement fortement concurrentiel les conduira à reprendre leurs investissements dès l'amélioration du contexte macroéconomique. Initiée le 1er janvier 2023, la feuille de route 2023-2025 de Lectra lui permettra de profiter pleinement de cette reprise et ainsi d'accélérer sa croissance.