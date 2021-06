Lectra : le partenariat avec Gerber se concrétise

Crédit photo © Lectra

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 3 juin à l'AMF, la société de droit américain AIPCF VI LG Funding LP, contrôlée par la société AIPCF VI Gerber Holding LP, a déclaré avoir franchi en hausse, le 1er juin, les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote de la société Lectra SA. Elle détient 5.000.000 actions Lectra SA représentant autant de droits de vote, soit 13,29% du capital et 13,21% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de Lectra SA au bénéfice de la société AIPCF-VI LG Funding LP, en rémunération d'un apport en nature, approuvé par l'Assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2021.

AIPCF VI LG Funding LP, dans le cadre de la souscription de 5 millions d'actions émises par Lectra SA, rappelle le contexte de l'opération... Ainsi, le 1er juin, la société américaine, AIPCF VI LG Funding LP a apporté à Lectra SA 100% des actions de Knife Holding Corporation (société établie au Delaware). En contrepartie de cet apport en nature, AIPCF VI LG Funding LP a été rémunéré par l'émission de 5 millions d'actions ordinaires nouvelles Lectra SA représentant 13,29% du capital social de Lectra SA et 13,21% des droits de vote de la société. Cette émission a été approuvée par l'Assemblée générale de la société tenue le 1er juin 2021. L'investisseur agit seul.

Sous réserve des limites prévues par l'accord d'actionnariat conclu avec Lectra, le 1er juin, AIPCF VI LG Funding LP envisage d'acquérir des titres supplémentaires de Lectra SA, de manière occasionnelle, en fonction des conditions de marché , mais n'envisage ni de prendre le contrôle de la société, ni de modifier sa stratégie. Par ailleurs, AIPCF VI LG Funding LP ne détient aucun des instruments financiers visant la société girondine. AIPCF VI LG Funding LP n'est partie à aucun accord de cession temporaire portant sur les actions ou les droits de vote de Lectra.

Le nouveau partenaire de Lectra a demandé la nomination d'un représentant au conseil d'administration de la société. Cette nomination a été approuvée par l'Assemblée générale de la société du 1er juin.

Rappelons que l'action Lectra est actuellement sur un cours de 33,5 euros.