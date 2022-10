Lectra : le marché apprécie

(Boursier.com) — Lectra avance de 2,8% à 31,4 euros, soutenu par un troisième trimestre robuste. L'entreprise spécialisée dans les logiciels et systèmes de découpe automatique a dégagé sur la période un chiffre d'affaires de 141,2 millions d'euros, en hausse de 22%. Les retards de livraison des équipements et de leurs logiciels résultant de la longue période de confinement en Chine au cours du deuxième trimestre ont été totalement rattrapés durant le troisième trimestre. L'EBITDA courant, à 29,7 millions d'euros, bondit de 47 % et la marge d'EBITDA courante s'établit à 21% (+3,5 points). Fort de ces bons résultats, le management confirme ses objectifs révisés fin juillet, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 514 et 534 ME (+33% à +38%) et un EBITDA courant compris entre 95 et 102 ME (+46% à +57%).

Oddo BHF parle de résultats de très bonne facture qui ressortent sensiblement supérieurs à ses attentes, sur la topline et surtout les marges. Cette publication, très solide, témoigne de la pertinence du business model du groupe renforcé par Gerber, même si le contexte actuel apporte un degré d'incertitudes sur les marchés finaux de Lectra qui se traduit dans les prises de commandes bien que ces dernières restent à des niveaux très corrects. Le broker est à 'surperformer' sur le dossier avec une cible de 45 euros.

Bryan Garnier réitère son avis 'achat' à la suite de cette publication largement supérieure aux attentes. Lectra a bénéficié au cours du trimestre d'un rattrapage de toutes les commandes d'équipements qui n'ont pas pu être expédiées et livrées au T2 en raison du confinement en Chine. De plus, l'entreprise a pu répercuter la hausse des coûts de production sur ses clients dans ses prix de vente. Les prévisions de la société sont réitérées pour 2022, mais la fourchette implicite pour le quatrième trimestre est très large, y compris le scénario d'une légère baisse, certains clients réduisant leurs budgets d'investissement ou reportant leurs décisions d'achat, précise le courtier.