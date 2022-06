Lectra : lance son offre Automotive Cutting Room 4.0

(Boursier.com) — Lectra accompagne ses clients en concevant et développant des solutions d'avant-garde, qui combinent logiciels, équipements, données et services pour faire de son offre le sésame de l'industrie 4.0.

L'industrie automobile est confrontée à un ensemble complexe de dynamiques de marché : hausse des coûts des matériaux et des transports, réduction des budgets, évolution des attentes consommateurs, enjeux croissants autour de la RSE, etc. Dans ce contexte, gagner en efficience sur toute la chaîne de valeur devient une priorité stratégique pour les constructeurs et leurs équipementiers.

Avec l'industrie 4.0, un nouveau champ des possibles s'ouvre aux entreprises. Son concept et ses technologies portent de nouveaux modèles de création de valeur et de maîtrise des coûts, basés sur des processus synchronisés, flexibles et rapides. L'offre Automotive Cutting Room 4.0 est une association de solutions connectées entre elles : Vector, l'équipement de découpe de tissu le plus performant du marché ; Empower, une nouvelle génération de services numériques pour maximiser les capacités de Vector ; Valia, le coeur de la nouvelle offre, un logiciel pour préparer et planifier la production ; et Algopex, une application permettant d'exploiter et de capitaliser sur l'ensemble des données générées par la salle de coupe, pour prendre les meilleures décisions le plus rapidement possible.