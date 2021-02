Lectra lance 'Flex Offer by Lectra'

(Boursier.com) — Lectra lance 'Flex Offer by Lectra', une nouvelle offre à destination des fabricants dans la mode. Cette solution de placement matière en mode SaaS a été spécialement conçue et développée pour répondre aux évolutions et nouveaux enjeux du marché. En effet, 70% du coût total d'un vêtement provient du tissu ; toute économie sur ce poste permet donc aux industriels de maintenir et même d'augmenter leurs marges. Grâce au cloud, la puissance de calcul nécessaire aux traitements des demandes clients est démultipliée, avec une capacité de plusieurs centaines de placements par heure.

A un moment où les nouvelles demandes des consommateurs bouleversent le fonctionnement des concepteurs et afin de préserver leurs marges, les fabricants doivent prévoir la quantité de matière la plus juste. Ils ont besoin de s'appuyer sur un système qui leur permette d'optimiser efficacement leur organisation du travail et de répondre aux pics d'activité, en évitant les goulets d'étranglement. Flex Offer by Lectra apparaît comme une solution de placement automatique hébergée dans le cloud qui optimise la gestion de la consommation de matière à toutes les étapes : des appels d'offres des marques à la production, en passant par la commande des matériaux. La solution détermine la quantité de tissu nécessaire, évitant aux fabricants surstocks comme ruptures de matière, et garantit le respect du cahier des charges de leurs clients. La puissance de traitement automatisée et facilitée par le cloud permet de réaliser les économies les plus impactantes. Les algorithmes intégrés dans la solution traitent toutes les demandes de placements de manière simultanée et font gagner du temps aux fabricants qui ne sont plus limités par les capacités de calcul.

Trois modules ont été développés : le mode standard, qui répond au plus grand nombre de placements avec un équilibre entre rapidité et efficience matière ; le mode urgent qui satisfait en quelques minutes les exigences de rapidité nécessaire à certains fabricants ; le mode stratégique qui garantit des économies de matière maximisées pour les tissus les plus coûteux ou lors des placements impliquant le plus gros volume de produits d'une commande.

Chacun des trois modules peut être utilisé en simultané pour optimiser le volume de placements traités, tout en priorisant selon l'urgence et l'efficience souhaitée.

Enfin, dans un souci d'ouverture et pour répondre là aussi aux problématiques d'interopérabilité de nos clients, Flex Offer by Lectra convertit certains des fichiers de patronage issus d'autres solutions de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), grâce au module 'Pattern Converter'.