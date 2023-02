Lectra : la guidance déçoit, le titre sous pression

(Boursier.com) — A contre-courant, Lectra abandonne plus de 5% à 36,9 euros, les investisseurs sanctionnant une guidance jugée décevante. En raison d'un carnet de commandes au 1er janvier 2022 exceptionnellement important (supérieur de 4,3 ME à celui du 1er janvier 2023) et du très fort montant de commandes enregistrées au mois de janvier 2022, avant le début de la guerre en Ukraine, la firme a indiqué que le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 devrait être en légère diminution par rapport au 1er trimestre 2022. Conjugué à l'augmentation des frais généraux, ce recul devrait se traduire également par une baisse de l'Ebitda courant.

Sur l'ensemble de 2023, Lectra s'est fixé pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires compris entre 522 et 576 ME (+2% à +12% à cours de change constants par rapport à 2022) et un Ebitda courant compris entre 90 et 113 ME (-5% à +20% à cours de change constants par rapport à 2022). A moyen terme, Lectra a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d'affaires supérieur à 700 ME (dont 10% de chiffre d'affaires SaaS), pour partie par croissance organique et pour partie par croissance externe, et une marge d'Ebitda courante supérieure à 20%. Ces objectifs ont été établis sur la base des cours de change au 30 décembre 2022, notamment 1,07$/ 1 euro. La société entend conserver sa politique de rémunération attractive des actionnaires par le versement de dividendes qui devraient, sur la période de la feuille de route, représenter un taux de distribution d'environ 40% du résultat net, hors éléments exceptionnels.

Bryan Garnier dégrade le dossier à 'neutre' et ramène sa cible de 43 à 38 euros à la suite de prévisions 2023 inférieures à ses attentes et au consensus sur la marge d'Ebitda courante, en raison de l'augmentation des coûts salariaux et des investissements supplémentaires liés à la nouvelle feuille de route stratégique pour 2025. Les résultats 2022 sont conformes aux attentes, mais les commandes ont faibli au T4 dans la mode et l'automobile, alors que les perspectives pour 2023 indiquent un niveau d'incertitude élevé, précise le broker.

Oddo BHF ('surperformer') parle d'une guidance 2023 (large) en ligne sur les revenus mais assez timorée sur les marges. En revanche, les nouveaux objectifs pour 2025 sont jugés volontaristes.

IT ICAP Midcap ('achat') évoque un T4 moins fort qui n'empêche pas le groupe d'être en ligne avec ses objectifs annuels, tant sur le CA que sur l'EBITDA. Le ralentissement des prises de andes en fin d'année augure d'un démarrage lent en 2023. La dissipation des incertitudes macro laisse néanmoins espérer une accélération progressive ensuite. Le cap de la croissance est par ailleurs maintenu avec la présentation d'un nouveau plan visant à atteindre 700 ME de CA en 2025 pour une marge d'EBITDA supérieure à 20%.