Lectra : la dernière version de Versalis Offline est sur le marché

(Boursier.com) — Lectra a dévoilé la dernière version de Versalis Offline, sa solution digitale de découpe du cuir dédiée aux fabricants de meubles. Conçue pour optimiser le processus de découpe et chaque étape du cycle de production, elle offre une productivité, une efficience de placement et une ergonomie accrues, tout en réduisant les délais de fabrication.

La nouvelle version de Versalis Offline est désormais compatible avec une production multi-sites. Une même solution de découpe peut être associée à plusieurs stations de digitalisation, pour une production optimale allant jusqu'à 20 peaux par heure, en plus d'une efficience des placements accrue de 10 % par rapport au traitement manuel. Le processus de Versalis Offline se décompose en trois étapes : digitalisation des peaux, placement multi-peaux et découpe des pièces sélectionnées. En réalisant ces différentes tâches en simultané, les fabricants de meubles pourront donc gagner énormément en flexibilité et en performance. Ainsi, avec ce temps dégagé, les opérateurs de coupe vont pouvoir consacrer désormais tout leur savoir-faire à d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée.

Avec des caméras infrarouges et la réalité augmentée implémentée sur toutes les stations de digitalisation Lectra, les défauts présents sur les peaux sont identifiés virtuellement, sans marquage physique sur les peaux elles-mêmes. Ainsi, les fabricants peuvent économiser jusqu'à 2 % de matières supplémentaires. En effet, la digitalisation des peaux se fait de façon plus rapide, et les repères sont placés de façon optimale, au plus près des défauts.

La nouvelle station de placement a été dotée d'une puissance de calcul exceptionnelle, répondant ainsi à un besoin croissant des fabricants en la matière. Ils peuvent ainsi placer et découper leurs pièces, et aussi tester différentes stratégies de placement multi-peaux en un temps record. Par rapport à un placement standard peau par peau réalisé avec d'autres versions de Versalis, l'efficience est accrue de 1,2%. Cette dernière version de Versalis Offline est disponible avec une tête de coupe pour les pièces de grande taille, ou avec deux têtes de coupe pour produire plus rapidement des pièces de taille moyenne et de petite taille. Le vidéoprojecteur associé à la technologie de repositionnement des peaux permet de réaliser des ordres de coupe complexes et personnalisés. Enfin, grâce à cette technologie, l'aide au déchargement des pièces découpées se traduit par une meilleure ergonomie et améliore encore la productivité en limitant les erreurs de tri. En effet, les opérateurs sont assistés par la machine qui leur indique, au moment du déchargement, dans quel bac ils doivent placer les pièces découpées.