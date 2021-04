Lectra : L'EBITDA courant atteint 11,4 millions d'euros au T1

Lectra : L'EBITDA courant atteint 11,4 millions d'euros au T1









(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du premier trimestre 2021, non revus par les Commissaires aux comptes. Après une année 2020 globalement marquée par la crise de la COVID-19, le premier trimestre 2021 confirme l'amélioration enregistrée en fin d'année 2020, malgré la persistance des conséquences de la crise sanitaire, en particulier en Europe.

Ainsi, les commandes de licences perpétuelles de logiciel, d'équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents (25,9 millions d'euros) progressent de 40% par rapport au premier trimestre 2020, qui avait subi les premiers effets des mesures de confinement mises en place par la Chine puis de nombreux autres pays. La valeur annuelle des commandes de nouveaux abonnements logiciels (0,8 million d'euros) augmente, quant à elle, de 25%.

Géographiquement, l'amélioration de l'activité commerciale est contrastée : si les commandes de licences perpétuelles de logiciel, d'équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents progressent de 115% en Asie-Pacifique et de 43% dans les Amériques, la croissance enregistrée en Europe est limitée à 6%.

Progression du chiffre d'affaires, doublement du résultat opérationnel courant

Le chiffre d'affaires (66,7 millions d'euros) progresse de 9% par rapport au premier trimestre 2020 (+5% à données réelles).

Le chiffre d'affaires des licences perpétuelles de logiciel, des équipements et de leurs logiciels et des services non récurrents (25,1 millions d'euros) augmente de 19%, celui des contrats récurrents (24,7 millions d'euros) de 3% et celui des consommables et pièces (16,8 millions d'euros) de 7%.

Le résultat opérationnel courant (8,5 millions d'euros) progresse de 100% (+66% à données réelles).

La marge opérationnelle courante (12,7%) est en croissance de 6,6 points à données comparables (+4,7 points à données réelles). Après une charge à caractère non récurrent de 1 million d'euros au titre des honoraires et autres coûts relatifs au projet d'acquisition de la société Gerber Technology constatés au premier trimestre 2021, le résultat opérationnel s'élève à 7,4 millions d'euros.

L'EBITDA courant atteint 11,4 millions d'euros, en progression de 64% (+42% à données réelles). La marge d'EBITDA courante s'établit à 17% (12,6% au premier trimestre 2020).

Le résultat net (6 millions d'euros) augmente de 77% à données réelles.

Le cash-flow libre courant atteint 9,8 millions d'euros (3,7 millions d'euros au premier trimestre 2020). Après un décaissement de 0,4 million d'euros au titre des honoraires et autres coûts relatifs au projet d'acquisition de la société Gerber Technology, le cash-flow libre s'établit à 9,5 millions d'euros.

Les capitaux propres s'élèvent à 199,9 millions d'euros et la trésorerie disponible et la trésorerie nette atteignent 145,4 millions d'euros. Projet d'acquisition de Gerber Technology Lectra a annoncé le 8 février 2021 avoir conclu un protocole d'accord en vue d'acquérir la totalité du capital et des droits de vote de la société américaine Gerber Technology puis a annoncé, le 25 mars 2021, avoir conclu avec AIPCF VI LG Funding LP ("AIPCF VI LG"), filiale de American Industrial Partners, un contrat (Agreement and Plan of Merger) prévoyant le transfert de la propriété de Gerber Technology à Lectra.

Sous réserve de l'approbation de l'autorité réglementaire américaine, les actionnaires de Lectra seront invités à approuver l'opération et l'émission des cinq millions d'actions nouvelles Lectra réservée à AIPCF VI LG lors d'une Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 1er juin 2021. Évolution prévisible de l'activité et perspectives d'avenir Dans son rapport financier 2019, publié le 11 février 2020, Lectra avait développé sa vision de long terme et sa nouvelle feuille de route pour la période 2020-2022. Si l'épidémie de COVID-19 et ses conséquences ont ensuite fortement marqué l'année 2020, la plupart des objectifs de cette feuille de route stratégique 2020-2022 demeurent d'actualité, en particulier l'accélération vers l'Industrie 4.0.

Objectifs financiers 2022

L'annonce, le 8 février 2021, du projet d'acquisition par Lectra de la société Gerber Technology avait conduit le Groupe à communiquer les objectifs financiers du nouvel ensemble pour 2022.

Afin de permettre une meilleure mesure des résultats du Groupe après cette acquisition, Lectra a décidé d'utiliser l'EBITDA courant (hors éléments à caractère non récurrent) pour la mesure de sa performance opérationnelle.

Lectra s'est fixé comme objectif de retrouver en 2022 le chiffre d'affaires agrégé réalisé par les deux groupes en 2019, qui s'était élevé à 482 millions d'euros, et d'atteindre une marge d'EBITDA courante comprise entre 17% et 20% en ajoutant les synergies attendues par cette acquisition aux performances opérationnelles des deux groupes.

Perspectives et objectifs financiers 2021

L'incertitude liée à l'évolution de la pandémie ainsi qu'à ses conséquences sur l'environnement macroéconomique et la situation financière dégradée des entreprises clientes du Groupe continuent de peser sur leurs décisions d'investissement. La poursuite de cette situation pourrait retarder ou limiter le rebond des commandes de nouveaux systèmes. Les résultats du premier trimestre 2021 ont montré que c'était toujours le cas, notamment en Europe.

Pour 2021, le Groupe a communiqué des objectifs avant la prise en compte de l'acquisition de Gerber Technology : réaliser un chiffre d'affaires compris entre 250 et 268 millions d'euros (+9% à +17% à données comparables), et un résultat opérationnel courant compris entre 27 et 34 millions d'euros (+27% à +60% à données comparables). Ces scénarios pour 2021 ont été établis sur la base des cours de change au 31 décembre 2020, notamment 1,23$/1EUR (1,14$/1EUR en moyenne en 2020).

Les résultats au 31 mars 2021 sont en ligne avec le plan de marche.

Des objectifs ajustés pour 2021, qui tiendront compte de la finalisation de l'acquisition de Gerber Technology prévue le 1er juin 2021, seront présentés lors de la publication des comptes du deuxième trimestre et du premier semestre 2021, le 29 juillet prochain.