Lectra : Jean Marie Canan entre au Conseil d'administration









(Boursier.com) — L 'Assemblée générale de Lectra, qui s'est tenue le 1er juin, a nommé Jean Marie (John) Canan Administrateur, pour une durée de 4 ans. Jean Marie Canan devient membre du Comité d'audit, du Comité des rémunérations et du Comité stratégique de Lectra.

Cette nomination fait suite aux accords conclus pour l'acquisition par Lectra de Gerber Technology, dont American Industrial Partners (AIP) était l'unique actionnaire. Nous nous réjouissons d'accueillir Jean Marie Canan au sein du Conseil d'administration de Lectra. Le Groupe pourra bénéficier de sa grande expérience en finance, en fusions-acquisitions et en intégration post-acquisitions , commente Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra.

La nomination de Jean Marie Canan comme Administrateur, après celle de Céline Abecassis-Moedas le 30 avril, vient notamment renforcer le Comité stratégique de Lectra à un moment où la société girondine sera amenée à développer de nouvelles offres pour l'industrie 4.0, et examiner de plus en plus de projets d'investissement dans des sociétés innovantes. Jean Marie Canan mettra aussi à profit sa riche expérience internationale de dirigeant et d'administrateur, notamment au sein de sociétés cotées.

Agé de 64 ans, de nationalité Canadienne, Jean Marie Canan est Administrateur référent indépendant et Président du Comité d'audit de REV Group, société américaine cotée sur Nyse, Administrateur et Président du Comité d'audit d'Acasti Pharma, société canadienne cotée au NASDAQ et Administrateur d'Angkor Hospital for Children, hôpital pédiatrique à but non lucratif au Cambodge.