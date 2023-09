Lectra : Frédéric Morel est nommé Président de la région Asie-Pacifique

(Boursier.com) — Frédéric Morel est nommé au poste de Président de la région Asie-Pacifique et entre du Comité exécutif du groupe girondin Lectra, où il remplace Edward Wang, qui occupait précédemment le même poste.

Cette nomination intervient alors que Lectra s'apprête à présenter en Chine, à l'occasion du salon CISMA (China International Sewing Machinery and Accessories) de Shanghaï, ses dernières offres de logiciels et d'équipements connectés pour aider les acteurs asiatiques à accélérer leur passage à l'industrie 4.0.

Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra, indique : "Nous tenons tout d'abord à remercier Edward Wang pour sa contribution au développement des activités de Lectra dans la région Asie-Pacifique, et lui souhaitons une belle réussite dans la suite de son parcours. Frédéric Morel nous rejoint après plus de 20 ans d'expérience au sein de groupes internationaux, où il a occupé différents postes de direction, aux Emirats Arabes Unis, à Singapour et en Chine. Son exposition internationale, sa compréhension des enjeux propres à une entreprise de technologie comme Lectra et sa capacité à accompagner un développement dynamique et durable des activités représentent des atouts de taille pour notre Groupe. Je suis ravi de l'accueillir parmi nous".

Avant de rejoindre Lectra, Frédéric Morel occupait le poste de Vice Président Exécutif pour la région Asie du Sud-Est Pacifique au sein de Vallourec.